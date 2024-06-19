В ЕАЭС оптимизировали регулирование применения таможенной процедуры временного ввоза

Совет Евразийской экономической комиссии оптимизировал регулирование применения таможенной процедуры временного ввоза.

"11 июля вступит в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии о некоторых вопросах применения таможенной процедуры временного ввоза (допуска). Разработка проекта решения была инициирована ЕЭК для оптимизации и систематизации правового регулирования таможенной процедуры временного ввоза (допуска)", - говорится в сообщении ЕЭК.

Отмечается, что "для удобства пользования и исключения несоответствия положений различных решений комиссии сформирован единый перечень товаров, в котором определены как сроки и условия временного нахождения и использования товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов, так и сроки действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)".

Решением Совета ЕЭК также определен случай, когда проценты, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 3 статьи 226 Таможенного кодекса ЕАЭС, не начисляются и не уплачиваются.

"При разработке документа пересмотрен и скорректирован ряд условий временного нахождения и использования товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с трудностями или невозможностью их контроля, а в ряде случаев также с некорректностью их определения", - говорится в сообщении.

Решением также определено, что в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) до вступления в силу данного решения, применяются предельные сроки и условия полного условного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов (временного нахождения и использования без уплаты таможенных пошлин, налогов), а также сроки временного ввоза (сроки действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска), определенные в отношении указанных товаров соответствующими актами комиссии Таможенного союза (Евразийской экономической комиссии), действовавшими до вступления в силу этого решения.

"Принятие решения позволит оптимизировать и систематизировать правовое регулирование таможенной процедуры временного ввоза (допуска), исключить неоднозначные условия временного нахождения и использования товаров на таможенной территории Союза, а также сформировать единую правоприменительную практику", - отмечает ЕЭК.