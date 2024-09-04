Мировые продажи чипов в июле увеличились на 18,7%

Мировые продажи полупроводников в июле увеличились на 18,7% -и составили $51,32 млрд по сравнению с $43,22 млрд в том же месяце 2023 года. Об этом сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Относительно июня поставки выросли на 2,7%. В помесячном исчислении показатель растет четвертый месяц подряд.

Продажи чипов в июле в Северной и Южной Америке повысились на 40,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Китае - на 19,5%. В Европе они снизились на 12%, в Японии - на 0,8%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах - выросли на 16,7%.

Реализация полупроводников относительно июня в Северной и Южной Америке увеличилась на 4,3%, в КНР - на 0,9%, в Японии - на 3,3%, в АТР и прочих - на 3,9%. Европейский рынок сократился на 0,5%.

SIA включает порядка 99% американских производителей полупроводниковой отрасли и около 66% производителей чипов из других стран.