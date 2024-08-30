Последнее обновление: 30.08.2024 16:45

Россия ночью вновь била по Украине тяжелой артиллерией и атаковала дронами-камикадзе

Россия ночью вновь била по Украине тяжелой артиллерией и атаковала дронами-камикадзе.

"Россияне продолжили атаковать Никопольскую область – под ударом были Никополь и Марганецкая община, РФ била из тяжелой артиллерии, дронами-камикадзе, сбросами боеприпасов из БпЛА и из реактивных систем залпового огня "Град", - написал глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки было повреждено предприятие, пострадавших нет.

Также украинскими силами были сбиты четыре дрона-камикадзе типа "шахед" над Днепропетровской областью этой ночью, отметил глава ОВА.

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