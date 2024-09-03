Британия частично приостановит продажу оружия Израилю

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановлении части разрешений на продажу оружия Израилю – впервые с начала операции израильских сил против террористов ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Sky News.

По его словам, британское правительство приняло решение о продаже оружия Израилю после проверки экспортных лицензий, которая выявила "явный риск" того, что они могут быть использованы в нарушение международного права.

"Оказавшись перед таким конфликтом, как этот, правительство обязано пересмотреть британские экспортные лицензии. Это не полный запрет, это не эмбарго на поставки оружия", – подчеркнул он.

Глава МИД Британии отметил, что приостановление будет касаться около 30 из 350 лицензий.

Британия напрямую не поставляет Израилю оружие, но предоставляет экспортные лицензии британским компаниям на его продажу. И прошлая, и нынешняя британская власть уверяли, что прекращать военную помощь Израилю не будет.

В то же время еще с прошлого года общий объем военного экспорта из Британии в Израиль ощутимо сократился.