Последнее обновление: 03.09.2024 11:09

В Беларуси анонсировали конференцию по миграции с участием представителей стран ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков анонсировали проведение в ноябре международной конференции по проблемам миграции, в которой примут участие представители стран Евросоюза.

"В ноябре 2024 года мы планируем провести международную конференцию по противодействию нелегальной миграции в регионе с приглашением всех заинтересованных сторон, включая соседние страны, другие государства ЕС и СНГ", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его словам, "среди потенциальных участников конференции уже подтвердили свое участие ряд министров стран Европейского союза".



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование