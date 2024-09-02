Последнее обновление: 02.09.2024 12:51

Израиль обратился к РФ за помощью в освобождении заложников из сектора Газа

Накануне вечером из Москвы вернулся военный секретарь премьер-министра Израиля Роман Гофман. Об этом Bloomberg сообщили в офисе премьера Биньямина Нетаньяху.

В России Гофман обсуждал "продвижение в сделке" по освобождению людей из плена боевиков ХАМАС.

Обращение за помощью к Москве вызвано тем, что усилия США, Катара и Египта, направленные на заключение перемирия с ХАМАС, продвигаются медленно.

Армия обороны Израиля 31 августа обнаружила в секторе Газа тела шести заложников. Один из погибших - 32-летний гражданин РФ Александр Лобанов.



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