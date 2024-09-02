В аэропортах ЕС восстановили правила относительно жидкости в ручной клади

Решение Европейской комиссии о восстановлении ограничения на количество жидкости, которую пассажиры могут перевозить в ручной клади вступило в силу 1 сентября. Об этом сообщает Sky News.

Ограничение на провоз жидкости в ручной клади до 100 мл снова введено по всему ЕС.

Еврокомиссия приняла решение о восстановлении давнего правила в конце июля, но оно вступило в силу с сентября.

Это означает, что в аэропортах, которые ранее использовали новые технологии, позволяющие пассажирам брать с собой большие объемы жидкости, будет снова введено ограничение в 100 мл для каждого отдельного контейнера.

Решение касается аэропортов ЕС, а также Исландии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

По данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI), C3 сканеры уже были установлены в аэропортах ограниченного количества стран, таких как Германия, Ирландия, Италия, Литва, Мальта, Нидерланды и Швеция.

Ограничение на жидкости существует потому, что традиционные средства безопасности, такие как рентгеновские аппараты, не могут эффективно обнаруживать жидкие взрывчатые вещества.

Европейская комиссия заявила, что ее решение не является "ответом на любую новую угрозу", а вызвано временной технической проблемой.

Это произошло после того, как в апреле были отложены планы отменить 100-миллилитровое правило в аэропортах Британии в июне этого года.

Считается, что крупнейшие аэропорты Великобритании получили отсрочку на установку новой технологии сканирования после того, как они не смогли уложиться в срок до 1 июня.

Правительство предоставило 12-месячную отсрочку в каждом конкретном случае, и ожидается, что этого времени будет достаточно для завершения работ.

Это уже не первый раз, когда изменения откладываются после того, как они должны были вступить в силу в декабре 2022 года.

Аэропорт Лондон-Сити стал первым в городе, который отказался от 100-миллилитрового лимита в апреле прошлого года.

Благодаря сканерам C3 пассажиры, вылетающие из Сити, могли провозить до двух литров жидкости.