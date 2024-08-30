ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских военных до конца года

Министры обороны стран Европейского Союза на неформальном заседании в пятницу, 30 августа, договорились увеличить количество украинских военных, которые пройдут обучение в рамках миссии EUMAM. Об этом на пресс-конференции заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил достижения EUMAM, которая стала, по его словам, "наиболее успешной тренировочной миссией, которую ЕС когда-либо организовал". Он подтвердил, что в ее рамках уже прошли подготовку 60 тысяч украинцев.

"И сегодня министры согласились повысить этот целевой показатель до 75 тысяч, добавив еще 15 тысяч до конца года", – анонсировал Жозеп Боррель, которого цитируют СМИ.

Топ-дипломат ЕС отметил, что обучение украинских военных будет подстраиваться под ситуацию на поле боя и происходить в координации с Киевом.

"С этой целью я предложил, а государства-члены согласились, основать небольшой координационный центр связи в Киеве. Он позволит нам непосредственно координироваться с другими касательными участниками (процесса обучения – прим.)", – пояснил Боррель.

Миссия EUMAM была создана в октябре 2022 года для помощи в подготовке украинских военнослужащих. Ее мандат пока рассчитан до ноября 2024 года, но ожидается, что в июле его продлят.

В рамках EUMAM учения проходят преимущественно на территории Польши и Германии, но, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждают перенос части тренировок на территорию Украины.