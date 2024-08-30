Армия США заказала ракеты Javelin на $1,3 млрд

Армия США заключила с Javelin Joint Venture (JV) контракт на 2024 финансовый год на производство ракет Javelin и связанного с ними оборудования и услуг общей стоимостью $1,3 млрд. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на пресс-службу корпорации RTX.

Контракт станет крупнейшим на производство Javelin на сегодня.

Он предусматривает закупку систем вооружений Javelin и производственную поддержку для армии США.

"Сейчас, как никогда раньше, Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях противотанковой системой вооружений в мире", – сказал Энди Амаро, директор программы Javelin в компании Raytheon, которая входит в группу компаний RTX.

Контракт также предусматривает поставку более 4 тысяч Javelin для пополнения запасов, отправленных в Украину.

Сейчас производитель имеет более 25 международных заказчиков.

Всего на сегодня было произведено более 50 тысяч ракет Javelin и более 12 тысяч командных пусковых установок многоразового использования.