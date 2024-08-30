ЕС не будет признавать легитимность Мадуро как президента Венесуэлы

Министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в четверг, 29 августа, поддержали предложение не признавать легитимности Николаса Мадуро как избранного президента Венесуэлы. Об этом на брифинге по итогам заседания заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, министры ЕС при обсуждении ситуации в Венесуэле договорились "защищать демократический процесс" и поддерживать тесный контакт с оппозицией.

"Поскольку не было никакой верификации (голосов – прим.) и, боюсь, никогда не будет, мы не можем принять легитимность Мадуро как избранного президента. Совет решил, что Мадуро не имеет демократической легитимности как президент", – добавил Жозеп Боррель.

Топ-дипломат ЕС пояснил, что Мадуро остается президентом Венесуэлы "де-факто", но ЕС отрицает "его демократическую легитимность на основе результата, который нельзя верифицировать".

Министры Евросоюза договорились и дальше обращать внимание на нарушения прав человека в Венесуэле, в частности требовать освобождения задержанных оппозиционеров и журналистов, а также поддерживать региональные усилия по разрешению кризиса.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.