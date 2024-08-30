В Беларуси юрлица смогут получать бюджетные субсидии при строительстве и приобретении арендного жилья

Лукашенко 29 августа подписал указ № 344 "О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений", сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях стимулирования юридических лиц к обеспечению своих работников арендным жильем", - говорится в комментарии.

В соответствии с указом юрлицам и хозяйственным обществам с 1 января 2025 года предоставляется право на получение бюджетных субсидий в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка для уплаты части процентов за пользование кредитами, привлекаемыми на строительство и приобретение арендного жилья.

Предприятия будут самостоятельно определять порядок и условия предоставления арендных жилых помещений своим работникам, размер платы за такое жилье.

При этом установлено, что не менее 20% от общего количества жилых помещений, возведенных или приобретенных с использованием субсидий, подлежит предоставлению в первоочередном порядке молодым специалистам и гражданам в возрасте до 31 года.