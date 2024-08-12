Власти Витебской области проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Витебского областного исполнительного комитета № 493 от 6 августа 2024 г. установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 35,29 (в настоящее время – 35,20).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение Витебского областного исполнительного комитета от 6 мая 2024 г. № 309 «Об индексации именных приватизационных чеков «Жилье» признается утратившим силу.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.