Власти Могилевской области проиндексировали Чеки «Жилье»

Решением Могилевского облисполкома № 40-13 от 12 августа 2024 г. установлен новый индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 35,177 (в настоящее время – 36,380).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.