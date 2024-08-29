IKEA потеряла статус самого дорогого бренда Северной Европы

Бренд норвежской нефтегазовой компании Equinor обогнал шведскую IKEA и стал самым дорогим брендом в странах Северной Европы. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Brand Finance.

IKEA возглавляла список самых дорогих брендов региона с 2013 года.

Стоимость бренда Equinor в 2024 году выросла на 24%, до €15,6 млрд благодаря повышению выручки нефтегазовой компании, оптимистическим прогнозам на будущее, а также ее быстрому развитию в сфере возобновляемых источников энергии.

Стоимость бренда IKEA в этом году снизилась на 4% до €14,7 млрд. Это, в частности, связано с трудностями в транспортировке грузов из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море.

Третье место среди самых дорогих брендов в Северной Европе, по оценке Brand Finance, занимает шведский концерн Volvo (+29% до €10,9 млрд). Улучшение его финансовых результатов явилось результатом трансформации компании с целью стать более устойчивым бизнесом за счет развития подразделения электромобилей.

В десятку самых дорогих брендов региона вошли также шведские H&M, Spotify, Nordea, датские Lego, Novo Nordics, Maersk и финская Nokia.