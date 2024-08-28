Последнее обновление: 28.08.2024 16:04

Словакия приобретет у Израиля шесть систем ПВО

Правительство Словакии одобрило в среду планы приобрести у Израиля шесть мобильных систем противовоздушной обороны за почти €555 млн. Об этом сообщает Reuters.

Словацкое правительство не уточнило, какие именно системы ПВО планируют приобрести у Израиля в рамках межправительственного соглашения.

Словакия имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы средней дальности 2K12 KUB, срок эксплуатации которых истек.

При предыдущем правительстве Словакия передала Украине свою устаревшую систему противовоздушной обороны С-300, что было раскритиковано нынешней администрацией как решение, ослабляющее возможности противовоздушной обороны страны.

Правительство также одобрило закупку более 1300 тяжелых грузовиков в рамках совместной закупки с Чехией стоимостью €708,3 млн, которые заменят устаревшие транспортные средства.

Это является частью усилий НАТО, направленных на укрепление восточного фланга военного альянса.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что приоритетами должны быть оборонные возможности, особенно противовоздушная оборона.



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