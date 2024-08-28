Канцлер Германии отверг радикальный пересмотр политики убежища

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность радикальных изменений политики в вопросе убежища, о которых заговорили в оппозиции после теракта, совершенного выходцем из Сирии. Об этом сообщает Tagesschau.

Он высказался против идеи заморозить прием просителей убежища, которую предложил лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.

"Индивидуальное право на убежище остается незыблемым", – отметил он.

Канцлер в комментариях на ZDF сказал, что о тотальном отказе всем искателям убежища на границе Германии не может быть и речи, однако важно уменьшить нелегальную иммиграцию.

Шольц отметил, что пограничные проверки помогают этому и должны продолжаться.

Напомним, дебаты в Германии по проблеме нелегальной миграции активизировались после теракта в Золингене, в результате которого три человека погибли и восемь получили ранения. Выяснилось, что нападавшего – молодого человека родом из Сирии – давно должны были депортировать.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.