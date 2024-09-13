В Чехии открывается первый салон продаж Aston Martin

Британский бренд эксклюзивных гиперкаров Aston Martin, прославившихся благодаря агенту 007 Джеймсу Бонду, откроет в Чехии свой первый салон.

Дилером автомобилей станет на рынках Чехии и Словакии компания CarTec Group Карела Кадлеца, сообщает ČTK.

Салон будет расположен в районе Праги Страшнице, на территории CarTec Group.

Копрания Aston Martin Prague начнет осуществление продаж и сервиса в начале четвертого квартала этого года. Салон и сервисный центр откроются в начале 2025 г. В будущем наряду с продажей новых автомобилей Aston Martin в Праге также можно будет приобрести подержанные автомобили в этой марки, сообщает дилер.