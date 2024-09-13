Последнее обновление: 13.09.2024 17:59

Нидерланды хотят ограничить миграцию из-за "кризиса убежища"

Правое правительство Нидерландов планирует принять ряд мер для ограничения миграции в ближайшие месяцы, включая мораторий на все новые заявления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Согласно информации, новое правительство объявит национальный "кризис убежища", что позволит ему принять меры для сдерживания миграции без согласия парламента.

Оппозиционные партии ставят под сомнение необходимость и законность этого шага, но министр миграции из Партии свободных демократов Маржолейн Фабер заявила, что она действует в рамках возможностей, предоставленных миграционным законодательством страны.

"Мы принимаем меры, чтобы сделать Нидерланды как можно менее привлекательными для искателей убежища", – заявила она.

Среди первых шагов – прекращение выдачи бессрочных разрешений на получение убежища, одновременно значительно ограничатся возможности для тех, кто получил убежище, воссоединиться со своими семьями.

Кроме того, правительство начнет работать над кризисным законом, который приостановит все решения по новым заявкам на срок до двух лет и ограничит возможности, предлагаемые просителям убежища.



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