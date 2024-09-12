Лидские пограничники похвастались изъятием двух беспилотников за сутки

Военнослужащие Лидского пограничного отряда 11 сентября в районе н.п. Рудевщина Ивьевского района выявили (по наводке) беспилотный летательный аппарат кустарного производства, а также аккумуляторную батарею к нему.

Второй случай произошел вблизи н.п. Коркуняты, где также был выявлен беспилотник, сообщил Госпогракномитет Беларуси.

Накануне вечером пограничники задержали двух граждан Беларуси, подозреваемых в "незаконной деятельности".

Беспилотники и комплектующие доставлены в управление Лидского пограничного отряда для проведения дальнейшего разбирательства. Начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь (нарушение пограничного режима).

С начала года лидские пограничники выявили десять беспилотников. Предыдущий случай произошел 4 сентября в районе н.п. Путришки Гродненской области.

Как известно, с 1 апреля в Беларуси запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства синеокой без соответствующего разрешения.

Кроме того, содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).