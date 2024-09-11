Последнее обновление: 11.09.2024 13:50

Германия планирует задерживать искателей убежища на границе

Немецкое правительство предлагает массово расширить принудительное возвращение искателей убежища на границах страны. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Как сообщили журналисты, с предложением о массовом расширении принудительного возвращения искателей убежища на границах Германии выступило правительство страны на встрече с представителями крупнейшей оппозиционной партии страны "Христианско-демократический союз" (ХДС) и федеральных земель в Министерстве внутренних дел.

В правительстве отметили, что с 16 сентября федеральная полиция должна проводить проверки на всех земельных границах Германии.

По плану главы МВД Нэнси Фезер, все, кто не подаст прошение о предоставлении убежища и не имеет другого разрешения на въезд в страну, будут "продолжать последовательно возвращаться обратно" федеральной полицией.

В понедельник Фезер объявила о возобновлении пограничного контроля на всех границах Германии с соседями.



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