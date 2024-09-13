Белорусы оказались на втором месте по количеству полученных в ЕС в 2023 году первых ВНЖ

В 2023 году в ЕС было выдано более 3,7 млн первых видов на жительство (ВНЖ) гражданам других стран. Об этом сообщил Eurostst.

Согласно информации, на первом месте среди получателей первого ВНЖ в ЕС - граждане Украины, им было выдано 307 313 видов на жительство. Граждане Беларуси оказались на втором месте - 281 279. На третьем - граждане Индии (207 966). Россияне - на седьмом месте, у них 115 651 первых ВНЖ в европейских странах.

По данным статистики, в ЕС по числу выданных первых ВНЖ лидируют Польша (642 789), Германия (586 144) и Испания (548 697).