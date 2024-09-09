В Беларуси внесли изменения по вопросам службы в органах внутренних дел

Лукашенко 9 сентября подписал указ № 353, в соответствии с которым вносятся изменения в ряд законодательных актов, сообщает его пресс-служба.

В частности, вводится новое основание для отказа гражданину в приеме на службу в органы внутренних дел и прекращения этой службы - приобретение гражданства (подданства) иностранного государства. Увеличивается предельный возраст приема на службу с 25 до 28 лет в связи с изменением предельного возраста состояния на службе с 45 до 48 лет.

Предусмотрены дополнительные гарантии членам семьи сотрудника органов внутренних дел в части бесплатного медицинского обслуживания в организациях МВД. Закрепляется возможность обеспечения сотрудников бесплатным питанием по нормам, установленным законодательством, в случаях привлечения их к охране общественного порядка при переводе их на усиленный вариант несения службы.

Сотрудникам органов финансовых расследований, Следственного комитета, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и Государственного комитета судебных экспертиз предоставляется право медицинского обслуживания в организациях МВД, санаторно-курортного лечения и оздоровления на условиях и в порядке, который установлен для сотрудников состава органов внутренних дел.

В указе есть норма о том, что на базе органов внутренних дел могут создаваться военно-патриотические клубы с целью «развития патриотического воспитания молодежи».