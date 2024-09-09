Более 3 тыс. машин ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Госпогранкомитет Беларуси считает ситуацию на границе напряженной: более 3 тыс. машин ожидают въезда в ЕС из синеокой.

В частности, по состоянию на 10:00 самым загруженным направлением остается литовское — 1320 грузовиков.

За выходные дни в Литву проследовало 27% грузовиков от нормы. Меньше всего оформили сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 127 фур из 1000 возможных за двое суток.

Очередь большегрузов, ожидающих въезда в Польшу перед погранпереходом Кукурыки (Козловичи), за выходные дни не изменилась. Cопредельная сторона приняла на свою территорию 51% большегрузов от нормы.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за два дня въехало 45% грузовиков.

«По состоянию на 10:00 очередь легкового транспорта фиксируется только перед польским погранпереходом Тересполь (Брест). Въезда на сопредельную территорию ожидают 430 легковушек. С пятницы Польша принимала на свою территорию в среднем 35% транспорта в сутки. Перед польским Тересполем (Брест) въезда в ЕС ожидают 37 автобусов», - говорится в сообщении ГПК.