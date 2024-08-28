От оспы обезьян в Конго умерло 610 человек

Число случаев с подозрением на оспу обезьян (mpox) в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 17801, скончались 610 человек. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Роже Камба.

Он призвал население придерживаться защитных мер, особенно в связи с началом учебного года в сентябре, и пройти вакцинацию, как только прививки станут доступны.

Случаи с подозрением на mpox зафиксированы в пострадавших от конфликта провинциях, где проживает большинство из 7,3 млн внутренне перемещенных лиц в ДРК, что чревато "ухудшением и без того невыносимой ситуации для населения, жизнь которого разрушена десятилетиями конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.