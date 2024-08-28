Мировые поставки смартфонов в 2024 году могут увеличиться на 5,8% до 1,23 млрд штук. Такой прогноз дает International Data Corporation (IDC).

Предыдущий прогноз предусматривал рост на 4% до 1,21 млрд.

Улучшение оценки последовало за подъемом мирового рынка на 12% в I квартале и на 9% - во II квартале.

"Мы ожидаем восстановления рынка смартфонов благодаря активному росту продаж устройств на операционной системе Android в Китае и на развивающихся рынках. В результате продажи в сегменте Android в этом году будут расти в 9 раз быстрее, чем на iOS, на 7,1% против 0,8%. Слабые продажи Apple являются следствием усиливающейся конкуренции в Китае, а также высокой сравнительной базы прошлого года", - пояснила директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Между тем вскоре состоится презентация Apple, на которой, как ожидается, будет представлена новая модель iPhone. Как следствие, продажи устройств на iOS в следующем году вырастут на 4%, прогнозируют аналитики IDC.

Глобальные продажи смартфонов, поддерживающих технологии искусственного интеллекта, вырастут в 4,4 раза в 2024 году и займут 18% рынка к концу года, считают эксперты.