Последнее обновление: 27.08.2024 17:55

Цены на нефть днем продолжают снижаться

Категории: Нефть Цены

Нефтяные котировки умеренно опускаются днем в ходе торгов в рамках коррекции после резкого подъема днем ранее на новостях из Ливии.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 снизились на $0,36 до $81,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на $0,41 до $77,01 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 3,5% на фоне новости о прекращении добычи на востоке Ливии.

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