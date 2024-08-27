Цены на нефть днем продолжают снижаться

Нефтяные котировки умеренно опускаются днем в ходе торгов в рамках коррекции после резкого подъема днем ранее на новостях из Ливии.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:21 снизились на $0,36 до $81,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на $0,41 до $77,01 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 3,5% на фоне новости о прекращении добычи на востоке Ливии.