Последнее обновление: 27.08.2024 14:18

Лукашенко предлагают "плюнуть на эту Россию" и "воевать вместе с Украиной"

Властям Беларуси советуют отвернуться от России и встать на сторону Украины. Об этом сегодня рассказал Лукашенко на Республиканском педагогическом совете.

"Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%", - утверждает Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он не уточнил, от кого такие предложения поступают.

"Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем. Это все, что я вам могу сказать. И столько же я сказать просто сегодня не могу: все остальные вопросы - это мои вопросы. Сделайте свое дело, а я буду делать свое дело вместе со своими коллегами в правительстве, высшими должностными лицами", - добавил Лукашенко.



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