США одобрили продажу Норвегии ракет на $405 млн

Госдеп США одобрил продажу Норвегии усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух – воздух" AIM-120 (AMRAAM) на $405 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Агентство уже предоставило необходимые сертификаты, уведомляющие Конгресс о возможной продаже.

Правительство Норвегии запросило закупку ста усовершенствованных ракет AMRAAM-ER, а также четырех секций наведения AMRAAM AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования.

Общая сметная стоимость составляет $405 млн.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении.