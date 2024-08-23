ЕС призвал власти Беларуси освободить всех политзаключенных

Европейский Союз прокомментировал сообщение об освобождении ряда политзаключенных в Беларуси и напомнил, что еще сотни людей находятся в тюрьмах по политическим мотивам. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел.

В документе отмечается, что ЕС принял во внимание освобождение нескольких политических заключенных в Беларуси, осужденных за участие в мирных протестах после президентских выборов 2020 года, а также разделяет "облегчение и радость освобожденных и их семей".

"Мы также принимаем во внимание тот факт, что некоторые из освобожденных были заключенными, которые нуждались в неотложной медицинской помощи, и призываем власти обеспечить всех заключенных надлежащей медицинской помощью", – говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза напомнило, что в Беларуси остаются более 1300 политических заключенных, среди которых – Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Мария Колесникова, Николай Статкевич, Максим Знак и Виктор Бабарико.

"ЕС продолжает призывать белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, которые часто содержатся в условиях, угрожающих их жизни", – подчеркивается в заявлении.

На этой неделе на волю вышли по меньшей мере 16 человек, осужденных по надуманным обвинениям.

В то же время на фоне помилования отдельных политзаключенных в Беларуси продолжают массово выносить обвинительные приговоры по политическим делам другим людям.