США подготовили новые санкции против Венесуэлы из-за непрозрачных выборов

США подготовили список из около 60 венесуэльских чиновников и членов их семей, против которых могут применить санкции из-за непрозрачных президентских выборов в июле, где объявили победу диктатора Николаса Мадуро. Об этом агентство Reuters узнало от двух информированных источников.

Согласно информации, Министерство финансов США недавно передало проект санкционного списка в отношении Венесуэлы в Государственный департамент. Именно он решает, против кого именно должны наложить санкции.

По словам собеседников агентства, в списке Минфина США фигурируют должностные лица Национального избирательного совета Венесуэлы, Верховного суда и полиции контрразведки, причастные к возможной фальсификации выборов.

Санкции предусматривают запрет на въезд для венесуэльских чиновников и членов их семей, а также запрет американским компаниям вести с ними бизнес.

Возможности США по введению дальнейших санкций против Венесуэлы ограничены: еще в 2019 году они наложили ограничения на нефтяной сектор страны, а ранее в этом году решили не возобновлять исключение, которое временно позволяло стране свободно экспортировать свою нефть.

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.