Китай серьезно обеспокоился обновленной ядерной стратегией США

Китай серьезно обеспокоен тем, что Соединенные Штаты обновили ядерную стратегию, которая переориентирована на недопущение расширения китайского ядерного арсенала. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая.

Его заявление появилось после публикации СМИ о том, что президент США Джо Байден утвердил засекреченный план ядерной стратегии, в котором усиливается фокус на росте ядерных амбиций китайского лидера Си Цзиньпина.

"США раскручивают нарратив о ядерной угрозе со стороны Китая, находя оправдание для получения стратегического преимущества", – отметил представитель китайского МИД, которого цитирует Reuters.

По его словам, "Китай серьезно обеспокоен соответствующим докладом".

"И факты полностью доказали, что Соединенные Штаты постоянно раздували так называемую теорию ядерной угрозы Китаю в последние годы", – добавил представитель МИД Китая.

В публикации New York Times сообщалось, что план Байдена также имеет целью подготовить США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

По оценкам Пентагона, ядерные силы Китая увеличатся до 1000 боеголовок к 2030 году и 1500 к 2035 году – примерно до тех чисел, которые сейчас развернуты Соединенными Штатами и Россией.