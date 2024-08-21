Франция пожертвует пострадавшим от обезьяньей оспы странам 100 тысяч доз вакцины

Правительство Франции решило передать 100 тысяч доз вакцины против обезьяньей оспы mpox странам, пострадавшим от всплеска распространения этого вируса. Об этом сообщил глава французского правительства Габриэль Атталь.

Он заверил, что система здравоохранения Франции "находится в состоянии максимальной готовности" на фоне распространения вируса, в частности по всей стране уже открыли 232 пункта вакцинации.

"По просьбе президента Франция предоставит 100 тысяч доз вакцины. Эти дозы будут распределены через Европейский Союз в регионы, где вирус активно циркулирует", – добавил он.

Сейчас во Франции не зарегистрировано ни одного случая заболевания обезьяньей оспой.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила быстрое распространение нового, более опасного штамма обезьяньей оспы, который получил название Clade 1b, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Передача вируса от человека к человеку возможна во время тесного контакта. Основные симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход.

На прошлой неделе в Швеции обнаружили первого больного обезьяньей оспой, что стало первым таким случаем в Европе. Хотя медицинское агентство ЕС ожидает дальнейшего распространения вируса, его риск в целом оценивают как низкий.