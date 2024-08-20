Германия до конца года поставит Украине еще четыре системы IRIS-T

Германия планируют до конца года поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

Кроме того, по его словам, в Украину будут доставлены 10 зенитных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

"Германия остается абсолютно преданной, и канцлер (Олаф Шольц) дает слово, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, и никто, особенно президент России (Владимир Путин), не может надеяться, что мы ослабим свои обязательства", – сказал Бюхнер, которого цитирует dpa.