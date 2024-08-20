Глава известного банка пропал без вести при крушении яхты на Сицилии

В результате крушения роскошной яхты Bayesian неподалеку от итальянского острова Сицилия пропали без вести глава Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист одной из крупнейших юркомпаний в мире Clifford Chance Крис Морвилло. Об этом сообщает BBC.

Сальваторе Кочина, глава агентства гражданской защиты Сицилии, сказал, что Блумер и Морвилло – среди шести пропавших без вести.

На борту 56-метрового судна Bayesian находились 22 человека – британцы, американцы и канадцы. Пятнадцать человек были спасены, в том числе годовалая британская девочка.

Гражданская защита Сицилии также подтвердила, что было найдено тело судового повара.

Один из пропавших пассажиров – Майк Линч, один из самых известных британских технологических предпринимателей, известный как "британский Билл Гейтс".

Яхта под британским флагом с 10 членами экипажа и 12 пассажирами затонула в понедельник возле порта Портичелло, к востоку от столицы Сицилии Палермо.

Выжившие сказали, что поездку организовал Линч для своих коллег.

Береговая охрана сообщила, что водолазы осматривают обломки Bayesian, которые лежат на глубине 49 метров.