Последнее обновление: 20.08.2024 11:02

Израиль принял предложение США по соглашению с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял "переходное предложение" Соединенных Штатов по завершению соглашения об освобождении заложников, палестинская террористическая организация ХАМАС теперь тоже должна это сделать. С таким заявлением во время визита в Израиль выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Во время очень конструктивной встречи с Нетаньяху он подтвердил мне, что Израиль принимает предложение о переходном периоде, он его поддерживает", - сказал Блинкен, которого цитирует The Jerusalem Post.

Госсекретарь США подчеркнул, что ХАМАС теперь должен сделать то же самое.

"А затем стороны, с помощью посредников – США, Египта и Катара – должны собраться вместе и завершить процесс достижения четких договоренностей о том, как они будут выполнять обязательства, взятые на себя в рамках этого соглашения", – отметил Блинкен.

Аналогичное заявление ранее сделал Нетаньяху после встречи с Блинкеном. Однако премьер Израиля и спикер правительства Дэвид Мерсер продолжали подчеркивать твердую приверженность страны к некоторым принципиальным моментам, создавшим разрыв в отношениях с ХАМАС по соглашению.



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