Последнее обновление: 19.08.2024 17:41

Солнечная энергетика обогнала каменный уголь как источник электроэнергии в ЕС

В 2022 году солнечная энергетика впервые обогнала каменный уголь в производстве электроэнергии в ЕС. Такие данные обнародовал Евростат.

Доля солнечной энергии в общем производстве электроэнергии в ЕС составила 210 249 ГВт-ч по сравнению с 205 693 ГВт-ч у каменного угля.

Польша и Чехия – единственные два производителя каменного угля в ЕС. Причем только Польша использует его в качестве основного источника для производства электроэнергии.

Бурый уголь используется для производства электроэнергии в 9 странах ЕС.

В 2022 году Россия оставалась крупнейшим поставщиком каменного угля в ЕС с долей 24%, опережая США (18%) и Австралию (17%).

Однако после того, как в августе 2022 года вступил в силу запрет ЕС на импорт каменного угля из России, импорт из РФ упал до 27 миллионов тонн в 2022 году. Это на 45% меньше по сравнению с 2021 годом.

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