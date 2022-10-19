ЕС сэкономил 11 млрд евро импорта газа благодаря энергии солнца и ветра

Возобновляемые источники энергии позволили ЕС избежать импорта ископаемого газа на 99 млрд евро с начала войны в Украине, что на 11 миллиардов евро больше, чем в прошлом, благодаря рекордному росту ветровой и солнечной энергии. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитическими центрами E3G и Ember.

Согласно данным, с марта 2022 года солнечная и ветровая энергетика произвели четверть электроэнергии в ЕС, что позволило избежать импорта 70 млрд кубометров газа, пишет Euractiv.

В свою очередь это также помогло смягчить сокращение производства гидроэлектроэнергии, вызванное засухами, и снижение производства атомной энергии, вызванное техническим обслуживанием и серией отказов французского атомного сектора.

"Ветер и солнечная энергия уже помогают европейским гражданам. Но будущий потенциал еще больше", - сказал Крис Росслоу, старший аналитик Ember.

Исследование показывает, что с марта 19 стран-членов ЕС достигли рекордного производства ветровой и солнечной электроэнергии.

Среди них Польша является страной с наибольшим процентом годового роста (+48,5% по сравнению с 2021 годом), тогда как Испания зарегистрировала самый абсолютный рост генерации.