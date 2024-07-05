Крупнейшим источником генерации в ЕС в 2023 году стали ВИЭ

На долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Европейском союзе в 2023 году пришлось 44,7% всего производства электроэнергии. Об этом говорится в сообщении статистического управления ЕС.

Генерация на основе ВИЭ составила 1,21 млн ГВт.ч. Это на 12,4% больше показателя 2022 года.

Производство электроэнергии из ископаемого топлива в прошлом году сократилось на 19,7% - до 0,88 млн ГВт.ч, что составляет 32,5% общего объема генерации.

Выработка на АЭС выросла на 1,2% - до 0,62 млн ГВт.ч, или 22,8% суммарного производства электричества.

По предварительным данным, поставки природного газа в ЕС в 2023 году снизились на 7,4% - до 12,8 млн тераджоулей. Это самый низкий показатель с 1995 года, отмечается в сообщении Евростата.

Поставки бурого угля упали на 24,2% - до 222,84 млн тонн, каменного угля - на 20,4%, до 130,44 млн тонн. Оба показателя - минимальные с момента начала сбора данных.