Китай злоупотребляет научным сотрудничеством со странами Европы

Научное сотрудничество с Китаем европейским странам большой выгоды не приносит. Так считают эксперты и спецслужбы Чехии.

За счет открытости и прозрачности, с которой ведут свои исследования европейские научно-исследовательские институты, КНР получает доступ к передовым технологиям, новой ценной информации и применяет их для собственного продвижения к собственной поставленной цели – превратиться в технологическую сверхдержаву. За счет результатов европейских исследований Китай в том числе усиливает и собственную мощь.

«Все удивляются тому, что Китай догнал, а кое-где и перегнал западный мир в области науки и исследований. Сегодня они всем демонстрируют собственный высокий уровень, но при этом длительное время черпают ноу-хау из западного мира посредством различных проектов сотрудничества, результаты которых, однако, ассиметричны», – отметил чешский министр по науке и исследованиям Марек Женишек.

Чиновник обращает внимание на явную одностороннюю выгоду авторитарной страны.

Даже сбор информации об ареалах обитания животных морского дна могут Китаем использоваться для усовершенствования подводных лодок, обращают внимание чешские специалисты.