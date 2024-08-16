Последнее обновление: 16.08.2024 10:43

Украина имеет разрешение Канады использовать канадское оружие на территории РФ

Украина может свободно использовать переданные Канадой танки и бронемашины и другую технику на территории России. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

заявили в четверг в Министерстве национальной обороны Канады.

"Украинцы лучше всего знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность. Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", – сказала Андре-Анн Пулен, которую цитирует CBC News.

Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

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