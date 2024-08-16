Первый случай оспы обезьян зафиксировали в Швеции

Швеция в четверг, 15 августа, подтвердила первый случай заболевания оспой обезьян – вирусной инфекцией, которая передается через тесный контакт. Об этом сообщает SVT.

Ранее Всемирная организация здравоохранения второй раз за два года объявила вирус оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения после вспышки в Демократической Республике Конго, который распространился на другие страны.

"Сегодня во второй половине дня мы получили подтверждение того, что у нас есть один случай в Швеции более тяжелого типа оспы, который называется Clade I", – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения и социальных дел Швеции Якоб Форссмед.

И.о. генерального директора Агентства общественного здоровья Швеции Оливия Вигзелл отметила, что это первый случай заболевания, выявленный за пределами Африки.

Сейчас человек, у которого обнаружили заболевание, получает медицинскую помощь. Он соблюдает меры предосторожности в соответствии с "текущими директивами".

Глава Минздрава подчеркнул, что Швеция хорошо подготовилась к вирусу mpox и внимательно следит за развитием ситуации.

По данным ВОЗ, в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где ранее не было зафиксировано распространение mpox, выявлено 90 случаев заражения вариантом вируса 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему количеству смертей, чем предыдущий вариант. В Демократической Республике Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч заразившихся, 524 человека умерли.

Передача вируса от человека к человеку возможна при тесном контакте. Основные симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход.