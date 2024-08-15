Глобальное потепление снизит мировые запасы рыбы на 10-40%

Глобальное потепление, связанное с изменением климата, к концу века приведет к снижению запасов рыбы и биомассы мирового океана в размере от 10% до 40% в зависимости от региона и грядущего сценария роста температур. Такие данные содержатся в последнем, наиболее всеобъемлющем докладе "Риски изменения климата для морских экосистем и рыболовства: прогнозы до 2100 года", подготовленном специализированным отделом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По словам одной из составительниц доклада Таруб Бахри, впервые был собран и проанализирован широкий спектр данных, что позволило сделать глобальный прогноз.

"Мы сравнили, проанализировали и скомпилировали данные разных моделей и систем наблюдения. Это позволило нам достичь наиболее точных результатов и прогнозов, которые подтверждаются разными моделями", - рассказала Бахри.

Согласно результатам исследования, в соответствии со сценарием с низким уровнем выбросов углекислого газа, который позволит поддерживать глобальное потепление в рамках 1,5-2 градуса по Цельсию, к концу века снижение запасов рыбы прогнозируется на уровне 10% и менее в 178 странах. По менее оптимистичному сценарию с высоким уровнем выбросов, который приведет к глобальному потеплению на 3-4 градуса по Цельсию, снижение прогнозируется до 30% и более чем в 48 странах к концу столетия.

Бахри отметила, что уровень потерь может сильно различаться в каждой стране в связи с территориальным фактором: "10% - это среднемировой показатель, но мы провели эту работу, чтобы выработать рекомендации для каждого региона в отдельности".

Среди стран - производителей рыбы с риском наибольшего снижения запасов ФАО выделила Китай (более 30% при негативном сценарии), Индию, Индонезию, Перу - до 37%. В эту группу также входят Россия и США.