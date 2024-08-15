Текущий год стал рекордным по числу температурных максимумов

2024 год стал рекордным по количеству температурных максимумов, зафиксированных по всему миру. Максимальные показатели температуры воздуха были зафиксированы в 15 странах мира. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на климатолога Максимилиано Эррера.

"Такое количество экстремальных тепловых явлений превосходит все, что когда-либо случалось или считалось возможным ранее. Период с февраля по июль 2024 года стал рекордным по всем статистическим показателям", - заявил он в беседе с изданием.

Так, с начала года температурные максимумы были зафиксированы в 15 странах мира, также в различных странах были побиты 130 тепловых рекордов по месяцам. В частности, газета отмечает, что в текущем году температурный максимум в Мексике составил 52 градуса по Цельсию, в Египте - 50,9 градуса, а в Мали температура воздуха достигала 48,5 градуса.

По словам эксперта, ранее экстремальная жара была обусловлена сочетанием глобального потепления, вызванного деятельностью человека, и влиянием природного феномена Эль-Ниньо - резкого потепления верхнего слоя воды в Тихом океане. В этом году эффект Эль-Ниньо теряет свою силу, но, несмотря на это, количество температурных рекордов лишь увеличилось.