ВОЗ объявил тревогу из-за вспышки вируса mpox

Распространение вируса mpox (ранее оспа обезьян) в центральноафриканских странах объявлено чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом 14 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Это то, что должно волновать всех нас", - сказал он.

Как уточняет Reuters, за объявлением ЧС в области общественного здоровья может последовать "принятие экстренных мер реагирования в странах по всему миру". Крайнюю озабоченность ВОЗ вызвал новый штамм оспы, возникший в прошлом году и получивший название Clade 1b. В текущем году число заболеваний и смертей от вируса уже превысило показатели прошлого года.

Вирус mpox передается человеку от зараженных животных, но также может передаваться от человека к человеку через физический контакт. Он вызывает болезнь с такими симптомами как лихорадка, мышечные боли и кожная сыпь с гнойными прыщами и волдырями.