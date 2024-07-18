РФ ночью ударила по Украине дронами и ракетами.

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, в общей сложности с российской стороны были выпущены 16 ударных БПЛА Shahed и три крылатых ракеты - две Х-59/Х-69 и одна Х-35.

По его словам, все беспилотники и две ракеты Х-59 были сбиты. Олещук не сообщил, куда попала третья ракета, отметив, что "большинство целей уничтожено на восточном направлении".

Кроме того, в ночь на 18 июля войска РФ сбросили на село Глушовка в Харьковской области корректируемую авиационную бомбу, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате погибла 60-летняя женщина и пострадали мужчины в возрасте 69 и 80 лет.