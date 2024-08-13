Эксперты МАГАТЭ не нашли в горевшей градирне Запорожской АЭС следов ни покрышек, ни дрона

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник вечером объявило, что его эксперты осмотрели горевшую накануне градирню — охладительную башню — Запорожской АЭС и пока не увидели ни следов горевших покрышек, ни обломков дрона.

Запорожская АЭС с начала войны оккупирована Россией. Российская сторона утверждает, что градирня загорелась в результате удара дрона, украинская сторона выдвигала версию, что в башне жгли покрышки.

"Наша команда не смогла сделать окончательных выводов (относительно причины пожара) на основе имеющихся у нее фактов и результатов осмотра", - цитирует заявление МАГАТЭ агентство Reuters.

Во время посещения поврежденной градирни команда увидела обгоревшие участки внутреннего оборудования, а также капли обгоревшего пластика и обломки бетона, разбросанные по бассейну в основании. Внутри градирни ощущался характерный запах горелого пластика, а запаха серы не было. Наблюдатели отобрали образцы отломков, в том числе сгоревшего и расплавленного пластика.

Во время обхода не было обнаружено ни шин, ни остатков беспилотника.

Группа международных экспертов считает маловероятным, что источник пожара находился у основания градирни, рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Повреждения, скорее всего, "сосредоточены внутри башни на уровне распределения водяных форсунок", на высоте примерно 10 метров, однако в доступе туда и к бассейну холодной воды российское "руководство" ЗАЭС отказало.

Группа не нашла также "признаков повышенного уровня радиации". Однако МАГАТЭ продолжит анализ после дополнительного обзора и доступа к нужному уровню станции.

В воскресенье, во время пожара, обе стороны заверяли, что никакой опасности утечки радиации он не несет. Работа охладительной башни не связана с радиоактивными материалами, к тому же она сейчас не функционирует, поскольку вся станция остановлена.