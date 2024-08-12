В Венесуэле заблокировали доступ к Binance, соцсети X и другим сервисам

Власти Венесуэлы ограничили доступ к Binance, соцсети X и ряду других онлайн-сервисов на фоне беспорядков после выборов президента 28 июля.

Представители платформы заверили, что средства ее пользователей в безопасности.

«Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы решить ее как можно лучше и быстрее», - заверили в компании.

9 августа организация по борьбе с цензурой VE sin Filtro предупредила о блокировке DNS на Binance, что влияет на функционирование ее сайта и мобильного приложения.

Это произошло через день после приказа президента Николаса Мадуро регулятору телекоммуникаций Conatel запретить доступ к X в стране на десять дней.

VE sin Filtro рекомендовала использовать VPN-сервисы.