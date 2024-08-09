Великобритания расширила санкционный список по Беларуси на девять позиций. Об этом говорится на сайте правительства Соединенного Королевства.

В частности, санкции ввели в отношении оборонно-промышленного комплекса Беларуси и руководителей некоторых исправительных колоний республики, говорится в заявлении МИД Великобритании.

Ограничительные меры распространены на Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин и предприятия "СтанкоГомель", а также "Рухсервомотор".

Кроме того, санкции, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, были введены против начальников исправительных колоний Дениса Толстенкова, Андрея Пальчика, Филиппа Штурчанка и Алексея Лазаренко.