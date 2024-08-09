Китай подает жалобу в ВТО из-за тарифов ЕС на электромобили

Китай официально подал жалобу во Всемирную торговую организацию из-за решения Европейского Союза ввести пошлины на китайские электромобили. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли Китая.

Китай подал дело в механизм урегулирования споров ВТО.

"Это было сделано для защиты прав и интересов отрасли электромобилей", - заявили в Министерстве торговли.

Отмечается, что отношения Пекина с ЕС в последние месяцы достигли новых минимумов, поскольку блок приближает свою политику в отношении Китая к политике США.

В прошлом месяце ЕС ввел временные тарифы на уровне 37,6% на импорт некоторых автомобилей из Китая после многомесячного расследования китайской государственной помощи производителям электромобилей.

"Мы призываем ЕС немедленно исправить свои ошибки и вместе защитить экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и ЕС, а также стабильность цепочки поставок электромобилей", – добавила пресс-секретарь.

Китай уже угрожал возмездием европейским фермерам и самолетостроителям, а также начал антидемпинговое расследование против французской алкогольной промышленности.

"Суждение в предварительном заключении ЕС не имеет фактической и правовой основы. Оно грубо нарушает правила ВТО и подрывает глобальное сотрудничество в борьбе с изменением климата", – заявил представитель министерства.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

Страны-члены ЕС собираются поддержать введение предложенных тарифов на китайские электромобили и в ноябре.