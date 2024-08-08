ОАЭ запретили заход в порты танкерам "теневого флота" России

Объединенные Арабские Эмираты запретили заход в свои порты судам под флагом Эсватини (бывший Свазиленд), чтобы дистанцироваться от "теневого флота", перевозящего российскую нефть. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее ОАЭ запретила заход в порты танкерам под флагом Камеруна. Ходящие под обоими флагами танкеры перевозили российскую нефть в обход санкций.

Флаг государства играет ключевую роль в поддержании стандартов безопасности в мировом судоходстве. Для нефтяных танкеров флаги Либерии и Маршалловых острова являются одними из наиболее распространенных. Но после вторжения РФ в Украину появился ряд менее известных флагов, в связи с чем возникли вопросы о прочности их стандартов безопасности.

В 2023 году не было ни одного судна, которое бы ходило под флагом Эсватини. В 2024 году появилось сразу 26 судов под флагом этой небольшой страны, расположенной на юге Африки, что даже не имеет выхода к морю. Большинство из этих судов — танкеры. По 16 судам нет достоверных данных, кому они принадлежат. При этом существуют доказательства, что часть танкеров под флагом Эсватини перевозили нефть, добытую в России и Иране.